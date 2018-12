Life is Strange ab sofort im Xbox Game Pass enthalten

Der Xbox Game Pass hat diese Woche wieder Zuwachs erhalten, denn der malerische Plattformer Ori and the Blind Forest und das sehr blutige Actionspiel Shadow Warrior 2 stehen ab sofort allen Abonnenten von Microsofts Gaming-Dienstleistung zur Verfügung. Außerdem steht seit gestern fest, dass Life is Strange von Dontnod Entertainment die beiden Titel unterstützen wird. Das melancholische Abenteuer wurde nicht sofort enthüllt, im Gegensatz zu den beiden obengenannten Spielen wartete Microsoft mit der Bestätigung noch zwei weitere Tage. Wir finden, dass der Zeitpunk gut gewählt ist, denn erst gestern haben wir erfahren, dass die zweite Episode von Life is Strange 2 im Januar ansteht. Wer Gefallen an der Geschichte von Max und Chloe findet, kann dann direkt mit dem Nachfolgespiel weitermachen - praktisch.