343 Industries gesteht Fehler beim Umgang mit der Halo-Serie ein

Mit der Halo-Serie startete Bungie 2001 etwas, das schnell größer wurde, als die Entwickler damals begriffen. Da sie jedoch nicht ausschließlich mit Microsoft zusammenarbeiten wollten, wurde 343 Industries erstellt - ein spezielles Studio aus den Veteranen des Teams. Die übernahmen 2007 die Entwicklung und haben Halo 4, sowie Halo 5: Guardians hervorgebracht - Spiele, mit denen nicht mehr alle Fans gleichermaßen zufrieden waren. Heute gibt 343 zu, Fehler gemacht zu haben.

Vor kurzem wurde die Studiochefin Bonnie Ross von DICE in ihre Hall of Fame aufgenommen und in diesem Zusammenhang sprach sie mit GamesBeat über die Serie:

"Ehrlich gesagt haben wir auf dem Weg hierher Fehler gemacht. Die Community hat uns das gelehrt, aber wenn ich mir Halo anschaue, ist das Universum der wichtigste Charakter und wir [lenken das]. Wenn wir das Universum am Leben erhalten [wollen], dann müssen wir sicherstellen, dass wir es [im nächsten] Halo richtig machen."

Ross hofft natürlich darauf, dass das kommende Halo Infinite dieses "richtig" sein wird. Jedenfalls scheint sie mit den Fortschritten des Projekts durchaus zufrieden zu sein:

"Das ist etwas, worauf ich am stolzesten bin: Die Arbeit, die unser Team geleistet hat. [Was] wir in Halo Infinite leisten ist etwas, auf das ich sehr stolz bin."