Halo Infinite: 4-Spieler-Splitscreen, Belohnungen für Halo 5-Spieler und mehr

Noch bevor sie sich in die Weihnachtspause verabschiedeten, entschied sich 343 Industries dazu, das Jahr mit einem speziellen Livestream ausklingen zu lassen. Darin haben Fans einige vorzeitige Weihnachtsgeschenke erhalten, das Studio enthüllte nämlich einige vielversprechende Informationen, unter anderem über das neue Halo Infinite.

Das Thema Splitscreen sei etwas, das viele Fans beim letzten Hauptableger der Reihe vermisst hätten, weshalb das Studio an einer Option arbeite, um bis zu vier Spieler auf demselben Bildschirm zusammen Allianz, Wächter und die Flood bekämpfen zu lassen. Gleichzeitig wird es möglich sein, seinen Charakter, ähnlich wie in Halo: Reach, individueller anzupassen. 343 scheint diesbezüglich an einigen neuen Ausrüstungsstücken zu arbeiten, die als Belohnung für Veteranen von Halo 5: Guardians dienen. Jeder der den spartanischen Rang 152 erreicht hat, darf demnach in Halo Infinite mit einer dicken Belohnung rechnen. Für die Community ist es immer gut, wenn der harte Kern belohnt wird.

Eine nicht unwichtige Information betrifft ein Entwickler-internes Turnier, das wohl kommendes Jahr im Studio angesetzt ist. Für uns hört sich das so an, als sei der Shooter bereits spielbar, was im Umkehrschluss bedeutet, dass 2019 vielleicht schon als Veröffentlichungsjahr durchgehen könnte (zumindest drücken wir da mal ganz fest die Daumen). Welche anderen Dinge möchtet ihr in Halo Infinite sehen?