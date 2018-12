Razer stellt teure Xbox-One-Tastatur und Maus vor

Nach langem hin- und her hat es Microsoft endlich ermöglicht, mit Maus und Tastatur an einer Xbox One zu spielen. Razer ist ein wichtiger Partner für dieses Projekt, denn sie stellen die ersten offiziellen Tastaturen und Mäuse für die Konsolenfamilie her. Seit heute wissen wir, wie diese Unterstützung konkret aussieht:

Zuerst einmal stellt sich jedoch heraus, dass der Hardware-Hersteller keine brandneuen Geräte für Microsoft kreiert, sondern sich an bereits bekannten Gadgets aus dem eigenen Haus bedient. Als Tastatur wurde eine Variante der Razer Turret vorgestellt - mechanische Schwitches mit RPG-Beleuchtung (16,8 Millionen verschiedenen Farb- und Lichtkombinationen). Die große Neuerung besteht offenbar in der Xbox-Taste, die uns zurück zum Dashbord schickt und zahlreiche Schnellzugriffe ermöglicht. Die mitgelieferte Maus ähnelt der Razer Mamba, die standardmäßig mit sieben Tasten und einer Abtastrate von 16.000 DPI ausgestattet ist. Laut Razer halten beide Geräte mit nur einer Aufladung bis zu 40 Stunden lang. Die 2,4-GHz-WLAN-Leitung soll die Verbindung zum PC oder zur Xbox One sicherstellen.

Das hört sich alles ziemlich gut an, doch was kostet der Spaß? Razer empfiehlt in den Vereinigten Staaten einen Preis von 250 Dollar, was ungefähr auf dem Preisniveau einer neuen Xbox One S liegt. Das ist eine stolze Alternative zum 60-Euro-teuren Controller... Seid ihr bereit, so viel dafür zu bezahlen?