Ausgiebiger Gameplay-Trailer zum Release von Atlas

Das fantasievolle Piraten-MMO Atlas erscheint heute nach kleiner Verzögerung auf dem PC und Grapeshot Games (ARK: Survival Evolved) hat pünktlich zum Verkaufsstart einen brandneuen Gameplay-Trailer veröffentlicht. Darin bekommen wir einen ausgiebigen Eindruck der massiven Spielwelt und einiger magischer Kreaturen, von denen unerschrockene Matrosen auf hoher See träumen. Laut dem Entwickler werden bis zu 40.000 Spieler gleichzeitig in einer Welt zusammenspielen können. Was man mit all diesen Leuten anstellt? "Schiffe bauen, nach vergrabenen Schätzen suchen, Festungen belagern und erobern, reiche Kaufleute ausrauben und eine eigene Crew rekrutieren", empfiehlt die Pressemitteilung.