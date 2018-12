Resident Evil 2: 30-minütige Demo für Januar geplant

Am 25. Januar erscheint das Remake zu Resident Evil 2, doch panikresistente Spieler scheinen noch vor diesem Datum einen furchterregenden Einblick in das Horrorspiel zu bekommen. Im Xbox-Store wird eine sogenannte "1-Shot-Demo" gelistet, die für den 11. Januar ansteht. In der Beschreibung heißt es, dass wir das Raccoon-Polizeibüro 30 Minuten lang "in eigener Geschwindigkeit" untersuchen dürfen - aktuell ist allerdings noch unklar, wonach sich diese Zeitbeschränkung richtet. Wenn ihr wissen wollt was das Game zu bieten hat, dann empfehlen wir euch unsere aktuelle Vorschau zum Horror-Remake.

Quelle: TrueAchievements.