Heute im GR-Livestream: Realm Royale

Hi-Rez Studios hat Anfang des Jahres Realm Royale veröffentlicht, um auf den Battle-Royale-Zug aufzuspringen. Mit dem Paladins-Universum hatten sie zuvor bereits ein Universum geschaffen, ein paar eigenständige Änderungen am Konzept erledigten den Rest. Heute wollen wir uns anschauen, was sich seit dem Launch am Spiel getan hat und werden den Titel daher ab 16:00 Uhr auf unsere Liveseite streamen.