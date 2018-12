Metro Exodus: Neue Screenshots zeigen Spielwelt, NPC und Monster

Letzte Woche haben 4A Games die Entwicklungsarbeiten an Metro Exodus abgeschlossen und das Spiel mit deutlich Vorlauf in die Produktion geschickt. Diese Woche haben wir einige neue Screenshots gesehen, auf denen die weitläufigen Areale der Spielwelt vorgestellt werden. Darauf werden etwa eine gefrorene Stadt, ein schlammiger Pfad und ein ehemaliges Gotteshaus, das mittlerweile in Ruinen liegt, dargestellt. Außerdem werden NPC und Monster, auf die wir im Laufe des Spiels treffen, in der Nahaufnahme präsentiert. In Metro Exodus werden wir Artyoms Reise fortführen, der die Hoffnung ein neues Zuhause zu finden immer noch nicht aufgegeben hat. Ob er es letztendlich finden wird? Am 15. Februar 2019 erfahren wir es auf PC, Playstation 4 und Xbox One.