Story-Trailer von Jump Force erklärt Szenario

Bandai Namco hat gestern einen neuen Trailer für ihr Anime-Kampfspiel Jump Force veröffentlicht, der uns in den Story-Modus einführen soll. Darin untersuchen wir im Auftrag von einem Direktor Glover als Mitglied der "Jump Force"-genannten Spezialeinheit, warum plötzlich Charaktere aus unterschiedlichen Manga- und Anime-Umsetzungen in die reale Welt strömen. Hauptbösewicht ist offenbar ein lilaner Vegeta mit goldener Rüstung aus Dragon Ball, der mithilfe eines merkwürdigen Buches eigene Untergebene kontrolliert. Im Trailer sehen wir so etwas wie ein Online-Feature, das in Koordination mit anderen Charakteren ausgeführt wird.

In dieser Woche wurden zudem einige neue Charaktere vorgestellt, die in Jump Foce spielbar sein werden: Abarai Renji aus Bleach, Boa Hancock aus One Piece, Trunks aus Dragon Ball Z und schließlich Midoriya "Deku" Izuku aus My Hero Academia. Eindrücke zu diesen Spielfiguren bekommt ihr unten auf den neuen Screenshots, im oben erwähnten Trailer erhalten wir zudem einen Vorgeschmack auf Asta aus Black Clover. Jump Force wird am 15. Februar für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.