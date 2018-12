Fantasy-RPG Outward startet Ende März

Deep Silver, Nine Dots und Maximum Games arbeiten seit einigen Monaten an einem Fantasie-Rollenspiel namens Outward, das Ende März nächsten Jahres für PC, PS4 und Xbox One erscheinen soll. Heute haben wir das genaue Erscheinungsdatum erfahren und neues Gameplay erhalten. Das Open-World-RPG bietet verschiedenste Spielsysteme, darunter die biologische Aufrechterhaltung unseres Avatars (offenbar Survival-Elemente), unversöhnliche Spielumgebungen und sogenannte "Simulationsaspekte", die auf unsere Magiefähigkeiten einwirken. Bis zu zwei Spieler dürfen sich in Outward zusammentun, übrigens auch lokal (wie aus den unteren Screenshots hervorgeht). Der Titel erscheint am 26. März, werdet ihr die Reise alleine oder mit einem Freund wagen?