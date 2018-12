Fortnite: Backpack Kid verklagt Epic wegen "The Floss"-Tanz

Nachdem der Schauspieler Donald Faison Epic Games dafür "kritisierte", seinen Charakter Turk, genauer gesagt dessen Tanz-Performance aus der Sitcom "Scrubs - Die Anfänger" ungefragt in Fortnite übernommen zu haben, entschied sich kürzlich der Rapper 2 Milly dazu, eine höhere Instanz einzuschalten und den Entwickler zu verklagen (Epic nutzt seinen "Milly Rock"-Tanz als "Swipe It"-Emote im Spiel). Das war noch nicht das Ende der Fahnenstange, denn kürzlich stieg der Prinz-von-Bel-Air-Star Alfonso Ribeiro in diese Geschichte mit ein tat es dem Rapper gleich (offenbar ist das "Carlton"-Emote" von Fortnite auf ihn zurückzuführen). Dadurch scheint das Internetphänomen The Backpack Kid wachgerüttelt worden zu sein:

Backpack Kid, mit bürgerlichem Namen Russell Horning, ist auf Instagram zu einem lebendigen Meme geworden, denn 2016 soll er das Flossing, oder auch The Floss genannt, erfunden haben (obwohl sich Variationen "seines" Tanzes bereits früher finden lassen). Leider ist Horning erst 17 Jahre alt, weshalb seine Mutter für ihn den Papierkram übernimmt. Laut einem Bericht von Eurogamer werden Hornings Mutter, 2 Milly und Ribeiro in diesem Fall alle von der gleichen Anwaltskanzlei beraten - Pierce Bainbridge Beck Price & Hecht. Die haben sogar mittlerweile rechtliche Schritte gegen NBA 2K eingeleitet, um Copyright-Rechte an geltenden Emotes für Horning und 2 Milly geltend zu machen. Offenbar versucht die Anwaltsfirma so viele Leute wie möglich anzuwerben, um Druck auf Epic Games aufzubauen und ggf. eine außergerichtliche Einigung zu erzielen. Wie die Sache ausgeht, ist nämlich nach wie vor ungewiss...