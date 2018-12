Islands of Nyne: Battle Royale wird aufgelöst

Heute Nacht hat der junge Entwickler Define Human Studios bekanntgegeben, dass ihr Sci-Fi-Shooter Islands of Nyne: Battle Royale abgeschalten wird. Das Studio musste sich eingestehen, dass sie nicht die Arbeiten am Titel nicht länger finanziell abzusichern können, weshalb sie die Reißleine zogen und das Team auflösen mussten. Das Game ist seitdem kostenlos spielbar und wird zumindest noch in absehbarer Zeit auf Valve-Servern weiterlaufen. Alle Spieler die nach dem 29. November 2018 einen Zugang erworben haben, sind dazu berechtigt auf Steam eine Rückerstattung zu beantragen. Wir haben uns das Game im Juli kurz angesehen, schade, dass es bereits ein Ende genommen hat.