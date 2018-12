Darksiders III: Fury bekommt alternatives Kampfsystem mit nächstem Update

Darksiders III wird mit dem kommenden Patch einige Dinge umstellen. Entwickler Gunfire Games konzentriert sich in erster Linie auf das Late-Game und die Kämpfe. Ab Level 80 wurde beispielsweise die nötige Erfahrung zum Stufenaufstieg angepasst (ob verringert oder erhöht geht nicht aus den Patch-Notes heraus), aber auch die Stat-Belohnung für das Erreichen eines neuen Levels. Die Obergrenze ist von nun an 200, nur falls ihr euch das in eurem Spieldurchlauf gefragt haben solltet. Viel spannender sind ohnehin die geplanten Änderungen am Kampfsystem, das in Zukunft in zwei Variationen zur Verfügung steht. Mit "Default" bleibt alles so, wie es ist, während "Classic" die Animationspriorität absetzt. Was heißt das konkret? Wenn ihr schon während eines Angriffs merkt, dass eine Ausweichrolle oder ein Konter die bessere Option gewesen wäre, dürfen wir unseren aktiven Befehl im klassischen Kampfsystem jederzeit abbrechen und stattdessen etwas anderes unternehmen. Zuvor war das nicht möglich, weshalb Fury von schnellen Angriffen häufig massiv bestraft wurde. Außerdem soll der Konsum von Heilungsgegenständen in dieser Variante nicht länger abgebrochen werden, was einige Auseinandersetzungen erleichtern dürfte. Mit diesem Schritt hofft der Entwickler darauf, das Spielgefühl der beiden früheren Spiele einfangen zu können. Unsere Eindrücke zum Spiel findet ihr in der Gamereactor-Kritik von Darksiders III.

Quelle: GameStar