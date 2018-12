Smash Bros: Zweites Spirit-Event "Fire Emblem Fest Teil 1" gestartet

Das neue Super Smash Bros. Ultimate wird von Nintendo mit Live-Inhalten bedacht, aktuell sind das sogenannte Spirit-Events. Schon am vergangenen Wochenende hatten Spieler die Gelegenheit, neue thematische Spirit-Wesen im Nintendo-Switch-Brawler anzutreffen und satte Preise zu gewinnen. Für die kommenden Tage hat Nintendo Europa ebenfalls ein kleines Spektakel geplant, das vor allem Fans der Fire-Emblem-Strategiespiele begeistern könnte. Unter dem griffigen Namen "Fire Emblem Fest Teil 1" tauchen noch bis zum Heiligabend (um 19:00 Uhr) deutlich mehr Widersacher auf dem Spiritboard auf, die an Charaktere aus dem Nintendo-RPG erinnern. Wer diese Wesen bezwingt erhält zusätzliche Smash-Punkte. Wie in der vergangenen Woche tauchen zu festgesetzten Uhrzeiten besondere Spirits auf:



Azura (01:00 Uhr/13:00 Uhr)

Caeda (07:00 Uhr/19:00 Uhr)

Eirika (10:00 Uhr/22:00 Uhr)

Eliwood (04:00 Uhr/16:00 Uhr)