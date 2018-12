Bonnie Ross geht in AIAS-Ruhmeshalle ein

Bonnie Ross ist aktuell Chefin von 343 Industries und wie heute bekannt wurde, wird sie die 23. Preisträgerin der Akademie der interaktiven Künste und Wissenschaften (kurz AIAS) sein, die eine Würdigung in deren Ruhmeshalle erhält. Am 13. Februar 2019 soll die Zeremonie zu Ross' Ehren stattfinden, die Studiochefin tritt damit in die Fußstapfen von Industrielegenden, wie Todd Howard, Hideo Kojima und Leslie Benzies. Entwickler, die in die Hall of Fame der AIAS eingehen, werden vom Komitee dafür ausgezeichnet, die Grenzen von Videospielen, Genres oder der Industrie im Allgemeinen ausgeweitet zu haben. Bonnie Ross arbeitet seit über 20 Jahren in der Games-Branche und war als treibender Faktor daran beteiligt, als Microsoft die Initiative Women in Gaming einführte. Seit vielen Jahren verantwortet sie die Entwicklung diverser Halo-Titel, in der Vergangenheit war Ross zudem an Gears of War, Mass Effect und der Xbox-Veröffentlichung von Counter-Strike beteiligt. Gratulation von uns!

Quelle: Gamasutra.