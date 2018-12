Heute im GR-Livestream: Call of Duty: Black Ops 4 - Absolute Zero

Call of Duty: Black Ops 4 ist seit Wochen ein Hit und vor allem der Battle-Royale-Modus Blackout scheint es Spielern angetan zu haben. Nun ist das erste DLC für das Spiel erschienen, das alle drei Spielmodi frisch hält, indem es neue Inhalte bereitstellt. Im normalen Mehrspieler wird zum Beispiel der Spezialist Zero eingeführt, der mit eigenen Fähigkeiten daherkommt. Außerdem gibt es neue Karten, eine weitere Zombie-Story und Änderungen für den Blackout-Modus. Im heutigen Gamereactor-Livestream gehen wir mit euch zusammen über die coolsten Neuerungen und zocken gleich alles mal an. Um 16:00 Uhr starten wir die Übertragung auf unserer Liveseite.