Sind Anaconda und Lockhart Next-Gen-Xbox-Modelle?

Microsoft macht keinen Hehl daraus, dass sie bereits an einem Nachfolgemodell für die Xbox One arbeiten und mit dem Kauf diverser neuer Studios scheint es zudem immer wahrscheinlich, dass der eine oder andere Entwickler bereits an Projekten für die nächste Konsolengeneration arbeitet - die One wird ja schließlich nicht jünger. Zudem wurden zuletzt Gerüchte laut, dass Sony im kommenden Jahr zumindest das Erscheinungsdatum der nächsten Playstation kommuniziert. Wer wird das Wettrennen um die Konsolenspieler starten?

Das Thema hat den Kollegen von Windows Central keine Ruhe gelassen, weshalb sie in einem Artikel unterschiedlichen Gerüchten nachgingen. Im Artikel, der natürlich mit der entsprechenden Vorsicht zu genießen ist, ist die Rede von zwei Konsolenmodellen, die unter den Codenamen Anaconda und Lockhart laufen. Laut den Quellen könnte die Xbox Anaconda das Äquivalent der Xbox One X sein, also eine mächtigere und kostenintensivere Version der Standardkonsole. Hinter Lockhart scheint sich demnach die Light-Variante der nächsten Xbox zu verstecken, vergleichbar mit der Xbox One S.

Aktuell scheint zudem es naheliegend, dass die nächste Generation auf SSD-Festplatten setzt, immerhin arbeitet Microsoft derzeit an verschiedenen Technologien, mit denen man die Ladezeiten verringern möchte. Wenn Skyrim also unweigerlich für die Xbox Anaconda angekündigt wird, dauert es sicher keine fünf Minuten mehr, bestimmte Dungeons zu betreten. Abschließend noch einige Notizen, an denen Microsoft offenbar arbeiten soll, im Schnelldurchgang:



Xbox One ohne eigenes Laufwerk, die angeblich im Januar 2019 erscheinen soll

Next-Gen-Konsolen sollen jedes Xbox-Spiel wiedergeben können

Xbox-One-Spiele sollen mit Project xCloud auf jedem kompatiblen Gerät abgespielt werden können

Möglicherweise eine Kooperation mit Razer, aus dem ein mobiles Gadget/Handheld(?) entsteht



Viele dieser Gerüchte hören wir selbst zum ersten Mal, wie glaubhaft das alles ist, müsst ihr deshalb für euch selbst entscheiden. 2019 könnte aber allem Anschein nach ein spannendes Jahr für Technikfans werden.