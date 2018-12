Wir spielen den Anfang von Away: Journey to the Unexpected

Away: Journey to the Unexpected ist ein niedliches Abenteuer, das im Februar auf PC, PS4, Switch, und Xbox One erscheint. Vor kurzem konnten wir uns einen frühen PC-Build des Titels ansehen und unsere initialen Eindrücke daraus aufzeichnen. Das untere Gameplay-Video stellt euch ein paar drollige Charaktere vor und führt uns in den Kampf ein. Als Kind untersuchen wir eine merkwürdige Störung in unserem Keller, die uns überraschend in ein Land voller Monster führt. Was folgt ist ein kunterbunter Roguelite mit zufällig generierten Dungeons. Gefällt euch, was ihr seht?