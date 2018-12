Erstes Gameplay von Monster Energy Supercross: The Official Videogame 2

Monster Energy Supercross: The Official Videogame 2 ist das neue Projekt von den Autonarren von Milestone. Das Game landet Anfang Februar auf PS4, PC, Xbox One und Nintendo Switch und pünktlich zum Fest hat uns das italienische Studio erste Gameplay-Eindrücke ihre Rennspiels geschickt. Im Trailer sehen wir die Tampa-Rennstrecke in Florida, auf der der berühmte Motocross-Champion Eli Tomac unterwegs ist. Der Soundtrack des Titels enthält Bands, wie Good Riddance und Sick of It All. Im Vergleich zum Vorgänger hat Milestone bei Monster Energy Supercross: The Official Videogame 2 auf einen generalüberholten Karrieremodus, einen verbesserten Track-Editor und zusätzliche Trainingsmöglichkeiten gesetzt. Vorbestellungen sind ab sofort möglich (physisch und digital).