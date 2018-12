Bekommt Fortnite dedizierte Spielsuche für drei Spieler?

Das alles verschlingende Fortnite bietet Match-Optionen für Einzelspieler, Duos und Vierer-Squads, doch aktuell gibt es kein dediziertes Matchmaking für Teams, die zu dritt unterwegs sind. Wenn sich ein Dreier-Trupp für die Squad-Spielersuche anmeldet, sind die Teilnehmer grundsätzlich erst einmal im Nachteil, weil ihre Widersacher einen Fallschirmjäger mehr haben. Nun sind jedoch Hinweise darauf gefunden worden, dass Epic Games eine entsprechende Suche einführen könnte. Dieses Manko könnte in Zukunft also endlich behoben werden, was haltet ihr davon?

Quelle: DotEsports.

