Norwegische Entwickler arbeiten mit Chris Avellone an neuem Game

Degrees of Separation ist ein neuer Koop-Puzzler (ist auch Solo spielbar) mit Story-Fokus, der vor einigen Monaten angekündigt wurde. Das norwegische Indie-Studio Moondrop entwickelt den bunten Titel und konnte sich dafür hochkarätige Unterstützung in Form des Videospiel-Autoren Chris Avellone sichern. Im Spiel gibt es zwei Protagonisten, Ember und Rime, die jeweils Hitze oder Kälte verkörpern. Degrees of Separation konzentriert sich mit dieser Dualität auf Exploration, Umgebungsrätsel und allerlei Hindernisse, die wir mit den einzigartigen Fähigkeiten der Spielfiguren lösen müssen. Diese Woche haben wir das Erscheinungsdatum des Plattformers erfahren: Auf dem PC erscheint das Game am 14. Februar 2019.