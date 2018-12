Dreams-Beta rollt ab heute aus

Media Molecule haben gestern einen kleinen Livestream veranstaltet und darin tatsächlich die langerwartete Demoversion von Dreams bestätigt. Ab heute wird die Creator-Beta teilweise verfügbar sein, allerdings nur für Spieler, die sich rechtzeitig für die Newsletter des Entwicklers angemeldet haben. Falls ihr das verpasst haben solltet, habt ihr Anfang 2019 noch einmal die Chance dazu. Am 8. Januar holt sich das Little-Big-Planet-Studio eine zweite Welle an Spielern dazu. Zum Spielen wird offenbar kein Playstation Plus benötigt, allerdings müssen Interessierte ein Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen. Playstation VR wird im Zuge der Testversion leider nicht unterstützt, doch wir können euch versichern, dass man die Technik nicht braucht, um wahrhaft fantastische Dinge zu kreieren. Die Dreams-Beta läuft bis zum 21. Januar, Feedback soll in die fertige Version eingehen, die irgendwann nächstes Jahr erscheint.