Devil May Cry 5 präsentiert animalischen V

In der Devil-May-Cry-Serie sind bereits viele Dinge als provisorische Waffen genutzt worden, im neuesten Ableger scheint Dante zum Beispiel sein eigenes Motorrad als Klinge nutzen zu können. Wie wir nun jedoch erfahren haben, ist das noch lange nicht die Spitze der Absurdität in Devil May Cry 5. Capcom veröffentlichte in der Nacht einen frischen Charakter-Trailer zu V, der neben einem Schwert Tiere und übernatürliche Kreaturen kontrolliert. Das hilft dem coolen Boy nicht im Kampf ungemein, sondern auch bei der Fortbewegung. Der Trailer signalisiert, dass er und Dante nicht gerade die besten Freunde sind, weshalb wir gespannt sind, wie sich diese Dualität in der Geschichte und beim Gameplay widerspiegelt. Auf welchen Charakter freut ihr euch am meisten?