Zweite Episode von Life is Strange 2 datiert

Seit dem vielversprechenden Start von Life is Strange 2 sind mittlerweile einige Monate ins Land gezogen, in denen Spieler und Fans vergebens auf eine Fortsetzung des Episodenspiels warteten. Am gestrigen Abend gab Dontnod dann endlich bekannt, wann die weite Folge (Rules) des Adventures offiziell veröffentlicht wird: am 24. Januar 2019. Spieler auf Xbox One, Playstation 4 und Windows PC haben als Dank für das lange Warten einen aufwendigen Live-Action-Trailer erhalten, der die Geschehnisse der ersten Episode aus Sicht der beiden Brüder Sean und Daniel zusammenfasst - vor dem Schauen gilt also ein Spoileralarm .

Nachdem die Geschwister das Motel verlassen, um ihre Reise fortzusetzen, erkältet sich Daniel, weil die Temperaturen draußen fallen. Sean will natürlich trotzdem die Hütte ihrer Großeltern aufsuchen, auch weil sie dort einen kleinen Jungen kennen - Chris Eriksen (den Star des kostenlosen Spin-Offs The Awesome Adventures of Captain Spirit). Chris und Daniel freunden sich schnell an, doch Sean macht klar, dass niemand von ihrem großen Geheimnis erfahren darf. Unsere Eindrücke aus der ersten Episode findet ihr in unserer Kritik.