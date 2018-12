Weihnachtliches Update für Frostpunk

Diese Woche haben 11 bit Studios ein neues Update für Frostpunk veröffentlicht, das einen Endlos-Spielmodus und weihnachtliche Elemente beisteuert. "Im unendlichen Winter des späten 19. Jahrhunderts versuchen die letzten Überlebenden der Menschheit verzweifelt, die Grundlage einer Gesellschaft aufrechtzuerhalten, [um] die endlose Kälte zu überstehen.", heißt es in der Pressemitteilung kryptisch. "In den dunkelsten Stunden brauchen sie ein bisschen Hoffnung - ein winziges [Licht] in einer Welt, die weit weg von ihrem Zuhause liegt [...]. Die Feiertage nähern sich und die Überlebenden kommen zu euch, dem Anführer dieser zugefrorenen Höllenlandschaft, um nach [den Geist der Weihnacht] zu fragen und sie aufzuheitern." Natürlich wird der Entwickler auch im Angesicht des Festes der Nächstenliebe nicht davor zurückschrecken, uns mit schwierigen moralischen Entscheidungen schlecht schlafen zu lassen...