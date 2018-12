Super Smash Bros. Ultimate verkauft sich in Europa schneller, als jedes andere Nintendo-Heimkonsolenspiel zuvor

Nachdem wir schon eine Weile lang die japanischen Verkaufszahlen von Super Smash Bros. Ultimate kannten, feierte der japanische Konzern in dieser Woche auch in Europa den großen Verkaufserfolg des Switch-exklusiven Brawlers. Wie der Entwickler bekanntgab, hat sich seit Beginn der Zählung kein Spiel auf einer Nintendo-Heimkonsole in Europa schneller verkauft, als Super Smash Bros. Ultimate. Damit gehören also sogar die Launch-Rekorde von Titeln wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey und Mario Kart 8 Deluxe der Vergangenheit an.

Die vereinten Verkäufe von Super Smash Bros. Ultimate im eShop, Retail-Markt und in diversen Hardware-Bundles konnte in den ersten drei Tagen den bisherigen Spitzenreiter Mario Kart Wii (das aktuell bei 37 Millionen verkauften Kopien liegt) um satte 30 Prozent übertreffen. Und was wir ja bereits wussten: Ultimate ist auch das stärkste Launch-Spiel in der Geschichte des Nintendo-eShop.

"Super Smash Bros. Ultimate ist der größte Super Smash Bros. aller Zeiten. Und es ist nicht nur das meistverkaufte Spiel der Serie in Europa, sondern auch das meistverkaufte Nintendo-Heimkonsolenspiel bisher.", schreibt der COO von Nintendo Europa, Stephan Bole. Unsere Kritik zum Spiel könnt ihr hier nachlesen.