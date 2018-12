Close to the Sun: Wired Productions vertreibt Storm in a Teacups Horrorspiel

Wir hatten bereits die Gelegenheit, euch von Close to the Sun zu erzählen, einem neuen Horrorspiel vom italienischen Indie-Studio Storm in a Teacup (wenn nicht, dann lest ruhig noch mal in unsere Vorschau rein). Heute wurde bekannt, dass der Titel endlich einen Publisher gefunden hat: Wired Productions hat sich dazu bereiterklärt, Produktion und Werbekosten für das Xbox-One-, PC- und Playstation-4-Spiel zu übernehmen und das kleine Studio strategisch zu beraten. Beide Seiten zeigten sich nach der Bekanntgabe zufrieden über die Zusammenarbeit und stellten noch einmal die Einzigartigkeit von Close to the Sun heraus. Im Spiel folgen wir Rose, die ihre Schwester Ada in einem gigantischen Schiff sucht, das von einem verrückten Nikola Tesla erfunden wurde. Ein paar frische Eindrücke haben uns die Entwickler ebenfalls geschickt: