Solid und Liquid Snake sind die Stars in The Night Before Metal Gear

Den großen Metal-Gear-Fans unter uns wird der Name David Hayter sicher etwas sagen, denn der Schauspieler verlieh Solid Snake, dem Protagonisten des vierten Teils, seine Stimme. In Hideo Kojimas Folgespielen Metal Gear Solid V: Ground Zeroes und Phantom Pain wurde der Held jedoch vom Hollywood-Star Kiefer Sutherland gesprochen, etwas, das seinerzeit Hayter und viele Fans überraschte. Wenn ihr die Sache damals verpasst haben solltet, dann werdet ihr mit dem folgenden Video vielleicht nicht sonderlich viel anfangen können, doch Liebhabern dürfte die Wiedervereinigung von Hayter und Cam Clarke (aka Liquid Snake) in "Die Nacht vor Metal Gear" ein paar schöne Minuten bescheren.

Quelle: PCGamer.