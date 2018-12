Gerücht: The Last of Us: Part II laut Amazon im März 2019

The Last of Us: Part II ist eines der Titel, auf die sich viele Spieler aktuell am meisten freuen, doch weder Sony noch Naughty Dog haben uns bislang einen konkreten Erscheinungstermin für das Spiel gemannt. Amazon hingegen scheint da viel auskunftsfreudiger zu sein, denn sie datierten das Game kürzlich auf den 29. März 2019. Wir glauben nicht wirklich, dass es sich bei diesem Datum um einen Platzhalter handelt, halten die Veröffentlichung des neuen Abenteuers der Uncharted-Macher aber für ebenso unwahrscheinlich. Alles was wir momentan sicher wissen ist, dass sich die Verantwortlichen um eine klare Aussage drücken, wir können also nur die Daumen drücken und warten.