Was sind laut Cory Barlog die besten God of War-Spiele?

Nachdem Santa Monica Studio auf dem Game Awards mit ihrem neuen PS4-exklusiven God of War den begehrten "Game of the Year"-Preis gewann, wurde der Creative Director Cory Barlog auf dem roten Teppich gefragt, was seine liebsten God-of-War-Spiele seien. Der Entwickler sah das PS1-Original aus dem Jahre 2005 ganz oben auf dem Treppchen, immerhin habe der Titel ja schließlich den Grundstein der Serie geschaffen, so Barlog. Falls ihr wissen wollt wie die anderen Teile der Serie in den Augen des Entwicklers abschneiden, dann verweisen wir euch auf das Video der Variety. Was ist euer Lieblings-God-of-War?

Quelle: Variety.