Heute im GR-Livestream: Below

Capybara Games' Below ist eine Erfahrung, die dazu dient, sich klein zu fühlen. Auf dem großen Bildschirm sind wir lediglich ein kaum wahrnehmbarer Punkt, der im Vergleich zur ausgedehnten Kulisse des Spiels schier nicht auffällt. Trotzdem ist es unsere Aufgabe, die Untergrundhöhle der Insel zu erkunden und Gefahren zu überwinden, um hinter die Geheimnisse dieses mysteriösen Ortes zu kommen. Wenn das auch für euch nach einem spannenden Szenario klingt, dann schaut ab 16:00 Uhr in unseren Livestream rein. Wir spielen Below heute zwei Stunden lang.