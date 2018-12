Endling ist unser Highlight des spanischen Fun & Serious Game Festivals

In der letzten Woche haben wir das Fun & Serious Game Festival in Bilbao, Spanien, besucht und konnten uns dort einige vielversprechende Projekte anschauen. Eines der spannendsten Titel war ein kleiner Plattformer namens Endling, der - obwohl dem Entwickler Herobeat Studios noch ein weiter Weg bevorsteht - uns bereits überraschen konnte. Mit einer delikaten Mischung aus Okami und Inside planen die spanischen Indie-Entwickler 2020 ihr Debüt:

"Ich möchte sagen, dass es sich um ein narratives Abenteuer mit Survival-Aspekten handelt.", erklärte uns Javier Ramello von Herobeat Studios im Videointerview. "Ihr spielt eine Fuchsmutter, und zwar den letzten Fuchs auf der Erde in einer dystopischen Zukunft, und ihr müsst euch um eure drei kleinen Jungen kümmern. Es geht darum, dass der Spieler die Empathie zu den Jung[tieren] spürt. Und wir möchten, dass sich der Spieler verpflichtet fühlt, sie zu retten. Es ist ein umweltbewusstes Abenteuer, also versuchen wir hier eine Nachricht zu übermitteln".

Die kleinen Füchse lernen mit der Zeit neue Fähigkeiten, was ihnen das eigene Überleben erleichtert. Ein Permadeath-Feature soll zusätzlich dafür sorgen, dass Verluste deshalb umso tragischer ausfallen. In unserem Videointerview seht ihr bereits jetzt erstes Gameplay des Projekts und wie die Survival-Mechaniken eines Tages funktionieren könnten. Herobeat arbeitet schon seit fast zwei Jahren an Endling und hat sich das Ziel gesetzt, "etwas Bleibendes" zu schaffen. Mit einer Veröffentlichung ist nach eigenen Angaben nicht vor 2020 zu rechnen.