Tunermaxx stellt VR-Puzzler Rainbow Reactor vor

Wir müssen diese Meldung mit einem kleinen Disclaimer beginnen, denn unser Freund und Kollege Kalle ist nicht nur begeisterter Tester und Autonarr, er entwickelt seit einiger Zeit auch selbst ein Spiel für die virtuelle Realität. Damit ihr diese Nachricht besser einordnen könnt, müsst ihr also wissen, dass sich der Gamereactor-Autor Kalle Max Hofmann nebenbei als Game-Designer versucht. Und von seinem neuen Projekt wollen wir euch heute berichten.

Seit eineinhalb Jahren arbeitet Kalle mit dem Art-Director Tom Hiebler (der zuletzt einige Konzeptzeichnungen für Guerilla Games' Horizon: Zero Dawn beisteuerte) in seiner Freizeit an einem VR-Spiel namens Rainbow Reactor. Der befreundete Programmierer Hannu Hoffrén aus Finnland stieg 2017 in das Vorhaben mit ein, es folgten der CG-Experte Henrik Zähringer und einige Soundtüftler der finnischen Firma Kalla Audioworks. Die Jungs wollen ein Spiel erschaffen, das die Faszination der virtuellen Realität durch hochmoderne Grafikqualität vermittelt und gleichzeitig eingängiges Gameplay bietet. Auf diese Weise wollen sie Spieler in das Medium VR einführen, denn den besonderen Reiz dieses virtuellen Vor-Ort-Gefühls kann man schlecht mit Worten beschreiben.

In Rainbow Reactor spielen wir einen Roboter, der nachhaltige Regenbogen-Energie in einem Kraftwerk produziert. Die Rahmengeschichte des bekannten Match-3-Spielprinzips: Indem mindestens drei gleichfarbige "Chromium-Bälle" nebeneinander geworfen werden, erzeugt man Energie - je größer die Kettenreaktion, desto stärker die Wirkung und damit die Punktzahl. Das Spiel belohnt Kombos und indem man eigene Farben zusammenmischt, erhöht sich der Multiplikator. Den sollte man immer im Auge behalten, wenn man auf den ultimativen Highscore abzielt. Gleichzeitig mahnt uns Roboter-Chefin Dottie bei Fehlern, denn wenn zu viele Bälle runterfallen, falsch gemischt oder anderweitig zerstört werden, führt das zum Spielende. Stellt man sich dagegen schlau an, warten höhere Level mit neuen Features.

Der kleine VR-Titel startet am 15. Januar im Early Access auf Steam und kostet knapp 6 Euro. Das Feedback der Spieler soll dem Team von Tunermaxx helfen und die weitere Entwicklung mitbestimmen. Vor tiefgreifenden Änderungen am Gameplay würden die Hobbyentwickler lieber absehen, aber was genau gemacht wird, hängt dann in erster Linie von der Rezeption ab. Wir drücken die Daumen und hoffen, dass Kalles zweites Spiel erfolgreicher wird, als sein Debütprojekt als Indie-Entwickler. 1991 hat er nämlich bereits ein Game namens Matchic auf dem Commodore Amiga veröffentlicht. Leider ging der Publisher kurz darauf pleite und laut Kalle sind nur drei Exemplare des Spiels verkauft worden... damit könnte es glatt das seltenste Amiga-Spiel aller Zeiten sein!