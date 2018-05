Trailer zeigt Captain Toad: Treasure Tracker auf Nintendo Switch und 3DS

Nintendo hat heute einen japanischen Trailer für die Nintendo-Switch- und Nintendo-3DS-Version von Captain Toad: Treasure Tracker vorgestellt, der noch einmal die Grundzüge des niedlichen Wii-U-Spiels vorstellt. Der kleine Pilz muss sich in seinem eigenen Abenteuer einen Weg durch teils komplizierte Level bahnen, um zu den begehrten Power-Sternen zu gelangen. Auf der letzten Nintendo-Plattform hat uns das Spiel ziemlich gut gefallen, dort wurde Treasure Tracker bereits 2015 veröffentlicht. In der neuen Spielversion dürfen sich Fans auf Areale aus Super Mario Odyssey freuen und kooperativ mit den geteilten Joy-Cons Herausforderungen absolvieren (zumindest auf dem Hybriden). Captain Toad: Treasure Tracker landet am 13. Juli auf der Switch und der 3DS-Familie.