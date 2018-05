Kingdom Hearts III: Erscheinungsdatum Anfang Juni enthüllt

Die Entwicklung von Kingdom Hearts III scheint seit Jahren in einem zwielichtigen Nebel gefangen zu sein, doch seit einigen Monaten sickern immer mehr vielversprechende Informationen zu uns durch. Diese Woche hat die internationale Presse, zu der natürlich auch Gamereactor gehört, in Santa Monica auf einem Premiere-Event eine fortgeschrittene Fassung des Titels angespielt. Auf der Veranstaltung verriet uns Square Enix, dass das Erscheinungsdatum von Kingdom Hearts III "Anfang Juni" mit entsprechender Präsentation verraten werde. Genauere Informationen zum Spiel findet ihr in Kürze in unserer Vorschau zum Crossover-Rollenspiel mit Charakteren aus Disney, Final Fantasy und Pixar.