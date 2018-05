Die Königin & das Weibsbild hexen im neuesten Total War: Warhammer II-DLC

Wie Sega und The Creative Assembly heute bestätigten, erhält Total War: Warhammer II am 31. Mai einen weiteren kostenpflichtigen Zusatzinhalt. Das DLC heißt Die Königin & das Weibsbild und fügt neue legendäre Herrscher für die Hoch- und Dunkelelfen hinzu, die sowohl in der "Eye of the Vortex"-, als auch in der "Mortal Empires"-Kampagne spielbar sind. Neben den mächtigen Herrschern dürfen sich Spieler über zusätzliche Eliteeinheiten, Questketten, Fähigkeiten und magische Gegenstände freuen, die thematisch zur strahlenden Königin Alarielle und der alten Hexe Hellebron passen. Der Kostenpunkt der Erweiterung liegt bei 7,49 Euro, alle weiteren Infos findet ihr auf Steam. Neben dem DLC arbeitet The Creative Assembly derzeit an einem Content-Update, das die Norska in die "Mortal Empires"-Kampagne einfügt und zu weiteren Verbesserungen am derzeitigen Spielerlebnis führen soll.