Mai-Update für Xbox One gelandet

Xbox-One-Nutzer werden ein neues Update für ihre Konsole herunterladen können, sobald sie das Gerät das nächste Mal anschalten. Das Mai-Update dreht sich vor allem um die Integration von Discord und dessen Vernetzung mit eurem Xbox-Account (wodurch etwa das Teilen sozialer Features zwischen den Plattformen erlaubt wird). Außerdem unterstützten nun auch die Xbox One S und die One X die Frequenz von 120Hz bei der Wiedergabe von 1080p- und 1440p-Inhalten. Dadurch soll auf entsprechenden Wiedergabegeräten eine reibungslosere Spielerfahrung mit weniger Latenz, Tearing und Stotter-Effekten auftreten. Ebenso erfreulich ist die Aufnahme und Speicherung von Gameplay direkt über den Guide (das Upload Studio wird dafür nun nicht länger benötigt). Weitere Infos findet ihr in den Patch-Notes.