Wir erkunden Dark Souls: Remastered im heutigen Livesteam

Dark Souls: Remastered wird am 25. Mai das Sterben auf PC, Xbox One und Playstation 4 einläuten. Das Original überzeugte seinerzeit mit sich fantastisch anfühlenden, herausfordernden Kämpfen, einer in sich verwobenen, düsteren Spielwelt und der bedrückenden Atmosphäre, mit der die Serie seit jeher verlorene Seelen in seinen Bann zieht. Ende des Monats wird all das in aufpolierter Montur wieder-veröffentlicht werden und für unseren heutigen Livestream wollen wir uns deshalb die fast fertige Spielversion anschauen, die uns Namco Bandai zur Anfertigung unserer Kritik geschickt hat. Wie sich die Playstation-4-Version anfühlt und wie sie sich spielt, das verraten wir euch ab 16:00 Uhr auf unserer Live-Seite. Dark Souls-Superfan Sam wird euch durch den Start des düsteren Abenteuers führen und hoffentlich nicht allzu häufig sterben.