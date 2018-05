Ubisoft verschiebt Skull & Bones ins Fiskaljahr 2020

In ihrem aktuellen Finanzbericht hat Ubisoft weitere Hinweise auf das Erscheinungszeitfenster des eigenen Piratenspiels Skull & Bones besprochen. Um Spielern eine bessere Spielerfahrung zu ermöglichen, sieht sich der französische Publisher dazu gezwungen die Veröffentlichung hinauszuzögern. Der Titel benötige mehr Zeit, weshalb der Launch ins nächste Fiskaljahr gezogen wurde. Vor April 2019 werden Fans demnach nicht in See stechen.

Weiterhin wurden konkrete Verkaufserwartungen zu weiteren, kommenden Projekten des Publishers kommuniziert, was einige interessante Einblicke in das Portfolio des Konzerns preisgibt. Konkret hieß es da etwa: "Die Veröffentlichung dreier AAA-Titel (The Crew 2, The Division 2 und ein unangekündigter Franchise-Titel) werden 19 Millionen Einheiten weltweit verkaufen." Leider fehlt ein entsprechender Zeitraum, um diesen Angaben Gewicht zu verleihen, doch dass die Erwartungen hoch sind, dürfte angesichts dieser Zahlen klar sein. Interessant finden wir hierbei auch die explizite Nennung des neuen "Franchise-Titels", welche Spielereihe damit wohl gemeint sein wird? Ein neues Assassin's Creed vielleicht?