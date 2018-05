Sea of Thieves: Mysteriöser Trailer stellt Gefahren der Tiefe vor

Sea of Thieves ist bereits einige Wochen lang auf dem Markt und hinterlässt eine zwiegespaltene Spielerschaft. Rare kündigte im Mai deshalb das erste große Inhalts-Update an, mit dem Piraten wieder frischen Wind erhalten sollen. Bei der Ankündigung hielten sich die Entwickler mit Details zwar bedeckt, versprachen jedoch eine neue Gefahr, weitere Aktivitäten und kosmetische Gegenstände. Mittlerweile haben wir eine ungefähre Vorstellung dieser Pläne, obwohl das Thema noch immer sehr vage bleibt.

In einem ersten Trailer bespricht Rare die mysteriöse Seekreatur, die sich hinter dem "The Hungering Deep"-Update versteckt. Diese Macht soll in der Lage sein, Schiffe mit ihren kompletten Besatzung verschwinden zu lassen. Im Video heißt es zudem, dass man diesen Schrecken mit Trommeln hervorrufen kann, und dass unterschiedliche Piratencrews zusammenarbeiten müssen, um das Geheimnis des Monsters zu lüften. The Hungering Deep ist für den 29. Mai geplant, sicherlich werden wir im Vorfeld der Veröffentlichung noch weitere Informationen erhalten. Spielt ihr Sea of Thieves noch?