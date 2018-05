Synchroner Mehrspieler für No Man's Sky bestätigt, im Sommer kommt Xbox-One-Version

In der neuesten Ausgabe von Microsofts eigener Inside-Xbox-Show beschwörte der Konzern vergangene Nacht Sean Murruy aus dem britischen Entwicklerteam Hello Games auf die Bühne. Seinem Spiel No Man's Sky stehen gleich zwei große Überraschungen bevor, denn der Titel wird in diesem Sommer nicht nur auf der Xbox One landen, sondern gleichzeitig das lange angekündigte Mehrspieler-Versprechen einlösen. No Man's Sky soll am 24. Juli auf Microsofts Xbox One erscheinen und zusätzliche Grafikpower aus dem X-Modell ziehen. Bezüglich des Multiplayer-Modus war die Rede von synchronen, kooperativen Spielersitzungen, die mit dem Verkaufsstart der Xbox-One-Version auf allen Plattformen bereitstehen sollen. Murray selbst scheint erleichtert zu sein, dass dieses Feature endlich Realität werden wird:

"Es ist eine vollwertige Mehrspielererfahrung. Das ist etwas, von dem ich mir gewünscht hätte, dass es eher fertig geworden wäre, aber ich bin froh, dass es [endlich] passiert."