COD Black Ops 4 startet mit drei satten Zombie-Karten

Die große Nachricht des gestrigen Abends war für viele langjährige Call-of-Duty-Fans die offizielle Bestätigung eines eigenen Battle-Royal-Spielmodus für den neuesten Ableger der Black-Ops-Reihe, ganz zu lasten klassischer Einzelspieler-Unterhaltung. Auch für Liebhaber des Zombie-Standbeins gab es spannende Neuigkeiten, im Gegensatz zu Solospielern bleiben sie nämlich nicht auf der Strecke. Black Ops 4 wird zum Launch drei ausgearbeitete Szenarien beinhalten, die uns durch unterschiedliche Thematiken und Zeitepochen führt. "IX" stellt uns zum Beispiel eine Gladiatoren-Erfahrung in der Antike vor, "Voyage of Despair" verfrachtet uns auf das Deck der Titanic und mit "Blood of the Dead" kehrt die beliebte Black-Ops-2-Karte Mob of the Dead zurück.

Um den Anschluss an die taktische Herausforderung mit den schlurfenden Untoten zu finden, hat Treyarch ein aufwendiges Tutorial für neue Zombie-Spieler erarbeitet, in dem selbst erfahrene Veteranen noch einiges lernen sollen. Soziale Features und Community-Herausforderungen wurden ebenfalls von Activision bestätigt, die Unterstützung nach der Veröffentlichung soll demzufolge deutlich stärker ausfallen, als noch in der Vergangenheit. Call of Duty: Black Ops 4 wird am 12. Oktober auf PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Alle weiteren Infos zum Spiel findet ihr in dieser Meldung.