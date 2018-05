Portal Knights bekommt Kreativmodus aus Minecraft

Das kooperative Sandbox-Rollenspiel Portal Knights vom deutschen Entwickler Keen Games erhält mit der Spielversion 1.4 führt 505 Games den aus Minecraft bekannten Kreativmodus, in dem es Spielern deutlich leider fallen dürfte, komplizierte Gebäude-Ideen umzusetzen. Inhaltlich erwartet uns zudem eine frische Piratenstadt, mysteriöse Ritter und weitere Rüstungsgegenstände. Auf dem PC beinhaltet das Creator's Update die Option eigene Welten mit anderen Spielern über den Steam-Workshop zu teilen. Das Update ist bereits auf dem PC erhältlich, mobile Geräte, Playstation 4 und Xbox One folgen in Kürze. Ob der Inhalt auch zur Nintendo Switch gelangt, ist aktuell noch unbekannt, wir haben aber bereits beim Publisher nachgefragt und halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.