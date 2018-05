Yoshimitsu klaut eure Seele in Soul Calibur VI

Mitsurugi, Sophitia, Nightmare, Xianghua, Ivy, Kilik, Zasalamel, Siegfried, Taki, Grøh... und sogar Geralt von Rivia sind bereits für Soul Calibur VI bestätigt worden. Diese Woche nannte Bandai Namco einen weiteren Charakter, der für Fans bereits seit langer Zeit zur Stammbesetzung des Franchise gehört: Yoshimitsu. Der "originale, mechanische Ninja" aus der Tekken-Serie wurde vor vielen Jahren selbst als Gastcharakter in das Spiel eingeführt und erfreut die Spieler seitdem mit seinen Katana-Künsten. In einem eigenen Gameplay-Clip stellt der Entwickler nun dessen Fähigkeiten vor. Was haltet ihr von Yoshimitsu?