Pokémon-Webseiten sorgen für Aufsehen

Fans sehnen sich nach einem neuen Pokémon für die Nintendo Switch und das im besten Fall möglichst bald. Ein Twitter-Nutzer hat nun zwei Domains ausfindig gemacht, die einen Bezug zu den beliebten Taschenmonstern aufweisen. "Let's Go Pikachu" und "Let's Go Evoli" heißen die beiden Webseiten, die von CSC Corporate Domains auf fünf Jahre registriert wurden. CSC ist für die Pflege und Wartung der offiziellen Pokémon-Webseite verantwortlich und arbeitet seit Jahren eng mit Nintendo zusammen. Obwohl noch nicht klar ist, was es mit diesen beiden Webseiten auf sich hat, vermuten einige Spieler, dass es sich hierbei vielleicht um die Namen zweier Editionen des angekündigten Switch-Spiels handeln könnte. Solche Schlüsse gehen allerdings nicht auf eine Faktenbasis zurück.