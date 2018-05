Amy Hennig kriegt Honor Award im Rahmen von Gamelab 2018

Nach anderen Branchenlegenden wie Will Wright, Hideo Kojima oder Richard Garriot kriegt Amy Hennig als erste Frau den Ehrenpreis des spanischen Gamelab-Events erhält. Es wird bei der diesjährigen 14. Ausgabe vom 27. bis 29. Juni in Barcelona verliehen. Sie ist als Regisseurin und Drehbuchautorin der gefeierten Original-Trilogie von Uncharted weltbekannt, einer der kreativsten Köpfe und für das moderne Geschichtenerzählen in Videospielen verantwortlich. Hennig sei auch "eine der am meisten bewunderten und von ihren Kollegen auf der ganzen Welt geliebten" Entwicklerinnen, so Gamelab-Direktor Iván Fernández-Lobo, der auch hinzufügt, dass "ihr romantischer Zugang zu Videospielen dazu beigetragen hat, die Standards der Medien zu erhöhen".

Als ausgebildete Literaturwissenschaftlerin und Kamerafrau lehnte Hennig ihre Karriere dem interaktiven Geschichtenerzählen in Hollywood zu. Sie arbeitete für Atari und EA, bevor sie die Geschichte für Legacy of Kain schrieb und Regie führte, wobei Soul Reaver eines ihrer stolzesten Werke war. Nach zehn Jahren Naughty Dog (einschließlich Uncharted und Jak und Daxter) ist sie vor kurzem zu EA zurückgekehrt und ist nun das bekannteste Gesicht hinter dem noch so geheimen Star Wars-Projekt von Visceral Games.