Neuer Trailer datiert Insomnia: The Ark auf 2018

Publisher Herocraft und Entwickler Studio Mono konnten uns gestern bestätigen, dass ihr Action-Rollenspiel Insomnia: The Ark noch in diesem Jahr erscheinen wird. Ein eigener Trailer begleitete die Meldung und gewährt erste Einblicke in die "Dieselpunk-Welt" des Titels, der 2014 mit dem Versprechen einer gigantischen Weltraummetropole und historischen Zivilisationen auf der Crowdfunding-Plattform beinahe 100.000 US-Dollar (umgerechnet ca. 84.600 Euro) sammelte. Die Geschichte von Insomnia: The Ark wird sich um das Alien-Volk der Nomah drehen, die ihren Heimatplaneten verloren haben und nun auf der Suche nach einer neuen Heimat sind. Einfach wird diese Reise natürlich nicht werden, denn politische Unruhen und andere Gefahren beunruhigen die Weltlage. Aus Gameplay-Sicht erwartet Spieler ein flexibles Perk-System, reichhaltige Erkundung und Crafting, die Story soll nicht linear ablaufen und mit etlichen Referenzen die Vergangenheit des Universums beleuchten. Kämpfe sollen offenbar einen strategischen Charakter aufweisen und in Echtzeit ablaufen.