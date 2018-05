Microsoft bringt Xbox Adaptive Controller für Xbox One und Windows 10 PC

Nach einigen Gerüchten und durchgesickerten Bildern hat Microsoft offiziell den Xbox Adaptative Controller vorgestellt. Das ist ein Peripheriegerät, das aus einer integrativen Designphilosophie entstanden ist, mit dem Ziel, das Spielen für jedermann zugänglicher zu machen, unabhängig von seinen körperlichen Einschränkungen.

Die Haupteinheit des Geräts, die sowohl von Xbox One-Konsolen als auch von Windows 10 PC unterstützt wird, sieht aus wie ein DJ-Soundpad-Controller mit flacher Oberfläche und zugänglichen Tabletop-Tasten. Und die musikalischen Analogien fortsetzend, funktioniert es auch wie ein Mischpult, da es erlaubt, verschiedene Tasten und Aktionen einer Reihe von zusätzlichen Peripheriegeräten zuzuordnen, die alle über 3,5-mm-Miniklinke-Buchsen und USB-Ports angeschlossen sind.

Xbox-Chef Phil Spencer erklärte, dass das Design mit "Überlegungen von Spielern zu tun hat, die möglicherweise nicht in der Lage sind, alle Tasten und Trigger zu erreichen oder einen Controller für einen längeren Zeitraum zu halten". "Es wurde in Zusammenarbeit mit Organisationen auf der ganzen Welt entwickelt, darunter The AbleGamers Charity, The Cerebral Palsy Foundation, Craig Hospital, SpecialEffect und Warfighter Engaged." Außerdem haben auch Dritthersteller von Peripheriegeräten teilgenommen, darunter Logitech, PDP (der Einhand-Stick, der fast identisch mit einem Wii-Nunchuk aussieht) und Quadstick. Um eine genauere Vorstellung davon zu bekommen, wie sich jede umprogrammierbare Taste auf einen bestimmten Controller bezieht, werfen Sie einen Blick auf die folgenden Bilder und Videos.

Der Xbox Adaptive Controller wird noch in diesem Jahr für rund 100 Dollar ausgeliefert, auch in Europa. Microsoft hat eine lange, ausführliche Geschichte über sein Konzept und seine Entwicklung veröffentlicht. Was hältst du davon?

<Bild><Bild><Bild>