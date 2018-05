Gameplay-Video erklärt Adventure-Modus in Mario Tennis Aces

Die heißbegehrte Rückkehr des Adventure-Modus war bisher die mit Abstand beliebteste Neuerung in Mario Tennis Aces. Da das Spiel in etwa einem Monat startet, ist es an der Zeit, mehr über diese Einzelspieler-Partie zu erfahren. Wir müssen mal keine Prinzessin retten, dafür aber Luigi, denn er ist vom Bösen besessen. Dasselbe geschieht mit anderen Charakteren wie Wario und Waluigi, die sich in Mumien verwandeln. In der Zwischenzeit werden Peach und Daisy geduldig auf Marios Rückkehr warten, jetzt mit dem legendären Racket in der Hand.

Das folgende kurze Video erklärt etwas über diesen Spielmodus und geht über die Geschichte hinaus. Es gibt eine auf Stopps basierte Weltkarte, wobei jeder Stopp scheinbar ein Tennis-Event bedeutet. Es gibt mehr oder weniger regelmäßige Spiele, aber das Highlight hier sind die Minispiele und Bosskämpfe. Geisterspiegel, Schneeballzug, Feuerbälle im Wald oder die Begegnung mit Petey Piranha machen den Unterschied. Die Idee erinnert eigentlich an den beliebten Story-Modus aus dem Game Boy Advance-Klassiker. Aber schaut selbst - und selbst noch die nEws über die demnächst erscheinende Demo zu Mario Tennis Aces.