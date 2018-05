Rage 2 wird keine Loot-Boxen enthalten

Bethesda will offenbar möglichen Kontroverse rund um Loot-Boxen aus dem Weg gehen mit Rage 2. Stattdessen sollen zusätzliche zusätzliche Inhalte und Servicedienste nach dem Start als Anreiz bzw. Belohnung für Multiplayer-Engagement rausgehauen werden. Tim Willits von Entwickler id Software sagte gegenüber GameStar, dass es keine Beutekisten geben wird: "Wir werden keine Lootboxen haben, das kann ich ganz sicher sagen. Wir haben nämlich diesen neuartigen Ansatz: Du kaufst das Spiel und dann spielst du es." Und er ergänzt, dass sie "wollen, dass Menschen Rage 2 länger spielen, und wir glauben, dass wir ein paar spaßige Sachen einbringen können, die das ermöglichen, aber wir werden darüber erst im Detail sprechen, wenn wir näher an den Release von Rage 2 rücken." Wir sind gespannt, was der Entwickler damit meint. Was würdet in den gerne sehen als Fanservice?